Президенту РФ представили в Магнитогорске самый большой в мире тематический фонтан. Видео

Путину представили многофункциональный парк в Магнитогорске площадью 400 гектаров.
Президент России Владимир Путин вечером 16 июля посетил городской курорт «Притяжение» в Магнитогорске, где ознакомился с макетом парка и осмотрел крупнейший в мире светомузыкальный фонтан «Стальное сердце Родины». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Президент ознакомился с макетом парка. Он осмотрел самый большой в мире светомузыкальный фонтан “Стальное сердце Родины”, — отмечается в сообщении.
Курорт действует как многофункциональное парковое пространство, предоставляющее гостям широкий спектр возможностей для отдыха и досуга, включая спортивные сооружения, гостиницы, парковые и рекреационные зоны, музеи, развлекательные и деловые объекты. На территории комплекса также расположены пляжные зоны и прогулочные бульвары.
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Курорт «Притяжение» занимает площадь 400 гектаров. На территории комплекса расположены озеро с пляжной зоной, набережная, бульвары с тремя входными группами, детские площадки и парковая инфраструктура. Проект предусматривает создание кварталов мало- и среднеэтажной застройки с образовательными учреждениями, а также офисного центра для развития интеллектуальных кластеров и современных коворкингов по примеру международных IT-деревень. Территория работает круглогодично и ориентирован на широкий круг посетителей.
Как сообщало URA.RU ранее, вечером 16 июля Владимир Путин посетил Магнитогорск. На ММК президент ознакомился с работой крупнейшего инвестпроекта десятилетия — новой коксовой батареи и запустил крупное машиностроительное производство группы ММК. После у главы государства состоялась встреча с губернатором области Алексеем Текслером.