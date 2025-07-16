Президенту РФ представили в Магнитогорске самый большой в мире тематический фонтан. Видео

Курорт «Притяжение» занимает площадь 400 гектаров. На территории комплекса расположены озеро с пляжной зоной, набережная, бульвары с тремя входными группами, детские площадки и парковая инфраструктура. Проект предусматривает создание кварталов мало- и среднеэтажной застройки с образовательными учреждениями, а также офисного центра для развития интеллектуальных кластеров и современных коворкингов по примеру международных IT-деревень. Территория работает круглогодично и ориентирован на широкий круг посетителей.