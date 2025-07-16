Показуха уже надоела: Бездельник-Макрон вывел французов из себя новой партией фото «президентских будней»

Несколько кадров буквально рисуют обычный день французского лидера во время его пребывания в Канаде на саммите G7 в июне этого года. Вот Макрон начинает утро с изящной пробежки, затем разминается на фоне роскошного вида на горы. Затем деловая часть дня — например, встреча с президентом США Дональдом Трампом. И, наконец, традиционная фотосессия с телефоном: сосредоточенный взгляд, в меру серьёзен, каждый мускул на лице на своём месте и под нужным ракурсом.