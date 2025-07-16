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Медведев высказался после удара Израиля по Сирии

Медведев после атаки ЦАХАЛ на Дамаск предложил подумать, кто настоящий террорист.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя удар Тель-Авива по Дамаску с признанным Западом «хорошим» режимом, предложил подумать, кто является настоящим террористом.

Отвечая на вопрос РИА Новости, разочарован ли Запад в своем детище, судя по действиям Израиля в Сирии, Медведев задал встречный вопрос.

«Начну ответ со встречного вопроса. Нынешний сирийский режим “хороший” или они террористы? Запад, в том числе Вашингтон, счёл их “хорошими” и отменил санкции. Сегодня Израиль разбомбил Генштаб и Президентский дворец в Дамаске, объявив новые власти террористами из-за расправ над друзами. Кто же тогда настоящий террорист?» — сказал он.

«Страшно подумать, а вдруг они все? И Вашингтон, который бомбит иранские ядерные объекты, и Тель-Авив, который пытается убить президента Ирана, бомбит Газу и Сирию, и нынешний Дамаск, который убивает своих же граждан», — добавил Медведев.

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