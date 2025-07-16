Совбез ООН может провести экстренное заседание по Сирии 17 июля

Совет Безопасности ООН может провести внеочередное заседание 17 июля в связи с обострением ситуации в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в международной организации.
Накануне Израиль нанес авиаудары по зданию Генерального штаба сирийской армии и по окрестностям президентского дворца в Дамаске.
В результате атак, по данным агентства Reuters, есть погибшие и раненые. Один из ударов попал в прямой эфир сирийского телеканала Syria TV — журналистка была вынуждена покинуть кадр после взрыва.
Израильская армия (ЦАХАЛ) подтвердила факт удара, заявив, что он был нанесен в ответ на действия сирийского режима против мирных жителей друзской общины на юге страны. Армейское командование Израиля также сообщило о подготовке переброски двух дивизий в район Голанских высот, ожидая «нескольких дней боевых действий».