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Совбез ООН может провести экстренное заседание по Сирии 17 июля

Израиль нанес авиаудар в районе президентского дворца в Дамаске.

Источник: Аргументы и факты

Совет Безопасности ООН может провести внеочередное заседание 17 июля в связи с обострением ситуации в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в международной организации.

Накануне Израиль нанес авиаудары по зданию Генерального штаба сирийской армии и по окрестностям президентского дворца в Дамаске.

В результате атак, по данным агентства Reuters, есть погибшие и раненые. Один из ударов попал в прямой эфир сирийского телеканала Syria TV — журналистка была вынуждена покинуть кадр после взрыва.

Израильская армия (ЦАХАЛ) подтвердила факт удара, заявив, что он был нанесен в ответ на действия сирийского режима против мирных жителей друзской общины на юге страны. Армейское командование Израиля также сообщило о подготовке переброски двух дивизий в район Голанских высот, ожидая «нескольких дней боевых действий».

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