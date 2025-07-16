Совбез ООН может провести экстренное заседание по Сирии 17 июля

Израильская армия (ЦАХАЛ) подтвердила факт удара, заявив, что он был нанесен в ответ на действия сирийского режима против мирных жителей друзской общины на юге страны. Армейское командование Израиля также сообщило о подготовке переброски двух дивизий в район Голанских высот, ожидая «нескольких дней боевых действий».