Ричмонд
+32°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские военные начали сбивать украинские дроны с помощью палки

На Торецком направлении российские военные применяют необычный способ противодействия украинским БПЛА. Как сообщает SHOT, бойцы Беспилотного отряда быстрого реагирования (БОБР) адаптировали FPV-дроны для физического уничтожения воздушных целей противника. Вместо традиционного боекомплекта операторы оснащают аппараты отрезками стеклопластиковой арматуры, что позволяет буквально «сбивать» вражеские беспилотники.

Источник: Life.ru

Российские военные начали сбивать украинские дроны с помощью палки. Видео © Telegram / SHOT.

Особенность данной тактики заключается в необходимости чёткой координации между экипажами двух аппаратов. Один дрон, оснащённый импровизированным копьём, выполняет функцию перехватчика, тогда как второй осуществляет разведку и корректировку.

За время применения этой нестандартной тактики российским операторам удалось нейтрализовать около двенадцати украинских беспилотных средств, включая крупногабаритные аппараты типа «Бабы-яги». Эффективность метода подтверждается его продолжающимся использованием на фронте.

Ранее россиян предупредили о последствиях самостоятельной борьбы с БПЛА. Если не доказать исключительную необходимость применения оружия для уничтожения вражеского дрона, можно попасть под уголовную статью.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше