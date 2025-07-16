Российские военные начали сбивать украинские дроны с помощью палки. Видео © Telegram / SHOT.
Особенность данной тактики заключается в необходимости чёткой координации между экипажами двух аппаратов. Один дрон, оснащённый импровизированным копьём, выполняет функцию перехватчика, тогда как второй осуществляет разведку и корректировку.
За время применения этой нестандартной тактики российским операторам удалось нейтрализовать около двенадцати украинских беспилотных средств, включая крупногабаритные аппараты типа «Бабы-яги». Эффективность метода подтверждается его продолжающимся использованием на фронте.
Ранее россиян предупредили о последствиях самостоятельной борьбы с БПЛА. Если не доказать исключительную необходимость применения оружия для уничтожения вражеского дрона, можно попасть под уголовную статью.