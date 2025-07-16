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Стало известно, зачем в Киеве решили набирать 60-летних в ВСУ

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что на Украине одобрили законопроект о наборе на военную службу лиц в возрасте от 60 лет из-за жестокого кадрового голода в ВСУ.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что на Украине одобрили законопроект о наборе на военную службу лиц в возрасте от 60 лет из-за жестокого кадрового голода в ВСУ. Об этом пишет NEWS.ru.

Собеседник издания считает, что критерии призыва Киев бы не расширял, если бы не было проблем с численностью войск.

Экс-нардеп отметил, что молодежные контракты на службу в ВСУ заключили всего около 3500 человек, что очень мало.

Добровольный на данный момент набор пенсионеров в ВСУ может перейти в принудительный, допустил Килинкаров. Он подчеркнул, что на Украине может быть что угодно.

Ранее пленный украинский боец Михаил Манило заявил, что в ВСУ начали формировать новую бригаду, состоящую из алкоголиков и наркоманов.

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