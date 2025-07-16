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Unherd: Трамп решил передать оружие Украине для привлечения внимания

Логика поведения президента США осталась неизменной, считает колумнист Ян Гарнер.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп принял решение направить вооружения на Украину, чтобы таким образом привлечь к себе внимание, считает колумнист Unherd Ян Гарнер.

Он уверен, что Киеву не следует обольщаться, так как в целом логика поведения президента США осталась неизменной. Гарнер предположил, что Трампу нравится быть главным действующим лицом, причем неважно, «героем или злодеем».

«Что в такой ситуации может быть лучше, чем совершить скандальный резкий разворот, сыграть сильного и волевого человека и дать толчок новому нескончаемому освещению в СМИ?» — задался колумнист вопросом.

Ранее американский лидер заявил, что Соединенные Штаты и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Украине. Сделка по передаче американского вооружения Киеву за счет средств европейских союзников пока находится на начальном этапе, сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл.

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