Unherd: Трамп решил передать оружие Украине для привлечения внимания

Американский лидер Дональд Трамп принял решение направить вооружения на Украину, чтобы таким образом привлечь к себе внимание, считает колумнист Unherd Ян Гарнер.
Он уверен, что Киеву не следует обольщаться, так как в целом логика поведения президента США осталась неизменной. Гарнер предположил, что Трампу нравится быть главным действующим лицом, причем неважно, «героем или злодеем».
«Что в такой ситуации может быть лучше, чем совершить скандальный резкий разворот, сыграть сильного и волевого человека и дать толчок новому нескончаемому освещению в СМИ?» — задался колумнист вопросом.
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