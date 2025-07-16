Трамп одним намерением обрушил индекс доллара на мировом рынке

Хотя ряд американских законодателей уже поддержали идею смены главы ФРС, как отметило Bloomberg со ссылкой на источники, сам Трамп окончательного решения пока не принял. Агентство уточнило, что 16 июля вечером Трамп обсуждал этот вопрос с республиканцами в Конгрессе США.