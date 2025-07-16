Отставной подполковник американской армии Дэниела Дэвиса заявил, что украинское командование и глава киевского режима Владимир Зеленский совершают бессмысленные действия, отклоняясь от возможности начать переговоры с Россией для разрешения текущего конфликта. Свое мнение бывший военный озвучил на личном YouTube-канале.
«Проводя аналогию, то происходящее на Украине можно сравнить с игрой в покер с высокими ставками. То есть, вы видите, что у вас лишь пара шестерок и куча других мелких карт, и это все», — подчеркнул он.
Продолжая свою аналогию, Дэвис напомнил, что у оппонента — России — есть сильная комбинация. Несмотря на это, Киев продолжает поднимать ставки, что лишено смысла.
Экс-подполковник добавил, что решение американского лидера Дональда Трампа о предоставлении Украине дополнительного вооружения никак не изменит расстановку сил на передовой.
Ранее украинский депутат Александр Дубинский заявил, что в случае ракетного удара по Киеву Владимир Зеленский спрячется в бункере.