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Дэвис объяснил бессмысленность попыток Зеленского затянуть конфликт

Решение Трампа о предоставлении Украине дополнительного вооружения никак не изменит расстановку сил на передовой, заявил подполковник армии США в отставке Дэвис.

Источник: Аргументы и факты

Отставной подполковник американской армии Дэниела Дэвиса заявил, что украинское командование и глава киевского режима Владимир Зеленский совершают бессмысленные действия, отклоняясь от возможности начать переговоры с Россией для разрешения текущего конфликта. Свое мнение бывший военный озвучил на личном YouTube-канале.

«Проводя аналогию, то происходящее на Украине можно сравнить с игрой в покер с высокими ставками. То есть, вы видите, что у вас лишь пара шестерок и куча других мелких карт, и это все», — подчеркнул он.

Продолжая свою аналогию, Дэвис напомнил, что у оппонента — России — есть сильная комбинация. Несмотря на это, Киев продолжает поднимать ставки, что лишено смысла.

Экс-подполковник добавил, что решение американского лидера Дональда Трампа о предоставлении Украине дополнительного вооружения никак не изменит расстановку сил на передовой.

Ранее украинский депутат Александр Дубинский заявил, что в случае ракетного удара по Киеву Владимир Зеленский спрячется в бункере.

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