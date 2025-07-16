Почти 126 тыс. американцев сообщили о сбоях в работе популярной платформы Reddit

По его информации, неполадки начались около 18.20 по минскому времени, к 19.30 было зафиксировано около 126 тыс. жалоб из США. 56% пользователей отметили сбои в работе приложения, 32% жалуются на работу сайта, 11% не могут подключиться к серверу.