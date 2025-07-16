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Почти 126 тыс. американцев сообщили о сбоях в работе популярной платформы Reddit

Неполадки начались около 18.20 по минскому времени, к 19.30 было зафиксировано около 126 тыс. жалоб из США. 56% пользователей отметили сбои в работе приложения, 32% жалуются на работу сайта, 11% не могут подключиться к серверу.

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабный сбой в работе онлайн-платформы Reddit наблюдается в США. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, информирует ТАСС.

По его информации, неполадки начались около 18.20 по минскому времени, к 19.30 было зафиксировано около 126 тыс. жалоб из США. 56% пользователей отметили сбои в работе приложения, 32% жалуются на работу сайта, 11% не могут подключиться к серверу.

Помимо этого, проблемы зафиксированы в Германии, Италии и Франции. -0-