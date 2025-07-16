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«Терпение Трампа лопнуло»: Госдеп выступил с заявлением по России

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что терпение президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования на Украине подошло к концу.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что терпение президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования на Украине подошло к концу. Она отметила, что об этом говорят слова главы Белого дома, что он не может положительно оценить действия российского лидера Владимира Путина.

«Разумеется, мы слышали, что он недоволен, не впечатлен тем, каким образом развивается ситуация», — продолжила Брюс.

По словам представителя Госдепа, если кто-то сомневался в серьезности намерений президента, то решение «предоставить Украине дополнительные оборонительные вооружения» говорит само за себя.

Она добавила, что хотя Трамп и известен как «дипломат и оптимист», он также и «реалист». Мир уже видел на примере Ирана и новых мер против России, что американский лидер — человек хоть и терпеливый, но не готов поступиться своим видением для достижения целей, отметила спикер внешнеполитического ведомства США.

Ранее Трамп объявил, что Вашингтон продолжит поставлять оружие Киеву, включая системы Patriot. Но платить за это будет Европа, а НАТО выступит координатором. Кроме этого Трамп предупредил, что если через 50 дней Россия не достигнет соглашения с Украиной, то он введет пошлины в 100% против торговых партнеров Москвы.

Читайте материал: «“Это уже готовится”: в США раскрыли военный ответ России на ультиматум Трампа».

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