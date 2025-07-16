«Терпение Трампа лопнуло»: Госдеп выступил с заявлением по России

Она добавила, что хотя Трамп и известен как «дипломат и оптимист», он также и «реалист». Мир уже видел на примере Ирана и новых мер против России, что американский лидер — человек хоть и терпеливый, но не готов поступиться своим видением для достижения целей, отметила спикер внешнеполитического ведомства США.