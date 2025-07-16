В Госдепе США заявили, что терпение Трампа по Украине не безгранично

«Разумеется, мы слышали, что он недоволен, не впечатлен тем, каким образом развивается ситуация. Как я говорила ранее, несмотря на то, что он дипломат и всегда настроен оптимистично относительно дипломатических методов, он также реалист», — заявила она в ходе брифинга.