В Госдепе США заявили, что терпение Трампа по Украине не безгранично

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс выступила с заявлением, что терпение американского лидера Дональда Трампа в вопросе урегулирования украинского конфликта не безгранично.
«Разумеется, мы слышали, что он недоволен, не впечатлен тем, каким образом развивается ситуация. Как я говорила ранее, несмотря на то, что он дипломат и всегда настроен оптимистично относительно дипломатических методов, он также реалист», — заявила она в ходе брифинга.
Также она подчеркнула, что решение главы Белого дома о поставках дополнительных оборонительных вооружений Украине является свидетельством того, что Трамп не доволен тем, как проходят переговоры.
Ранее глава США заявил, что на Украину уже поставляют ракеты для комплексов Patriot из Германии. При этом в Минобороны ФРГ не смогли подтвердить информацию, о том, что страна уже начала отправлять Киеву ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot или сами комплексы.