Юлия Тимошенко может тайно контролировать 14-ю бригаду ВСУ

Он также прокомментировал решение Верховной рады о выделении дополнительных 412 млрд гривен (около 766 млрд рублей) на нужды ВСУ. По его словам, оно не стало неожиданностью, поскольку финансирование согласовано с западными кураторами, а украинские депутаты лишь формально выразили одобрение.