Депутат Рады, лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко фактически контролирует 14-ю механизированную бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ), руководство которой лояльно к политику. Об этом ТАСС сообщил источник в российских силовых структурах.
По его словам, украинские политические силы де-факто разделили между собой влияние на армейские подразделения.
«Даже сравнительно “небоевая” Юлия Тимошенко располагает лояльной 14-й механизированной бригадой. Многие представители командования поддерживают партию “Батьковщина”», — отметил собеседник агентства.
Он также прокомментировал решение Верховной рады о выделении дополнительных 412 млрд гривен (около 766 млрд рублей) на нужды ВСУ. По его словам, оно не стало неожиданностью, поскольку финансирование согласовано с западными кураторами, а украинские депутаты лишь формально выразили одобрение.
При этом внимание заслуживает, по словам источника, не само голосование, а его сопровождение.
«В Верховной раде началась фактическая потасовка, когда каждая партия пыталась представить выделенные средства как собственную заслугу и добивалась направления их в интересах подконтрольных вооруженных формирований», — добавил он.
Ранее Тимошенко заявляла, что западные страны намерены урегулировать украинский конфликт к началу лета.