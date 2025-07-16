Хуситы атаковали израильский аэропорт Бен-Гурион баллистической ракетой

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли серию ударов по целям в Израиле, атаковав в том числе аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве с применением баллистической ракеты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление военного представителя движения Яхьи Сариа.