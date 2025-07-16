При атаке беспилотников ВСУ на Белгород погиб человек

(Обновлено 23:31).
16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/.Мужчина погиб от ранений, полученных в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Белгород. По предварительным данным, еще шесть человек травмированы, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова.
«Белгород под атакой вражеских беспилотников. Погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте. По предварительной информации, ранены пять человек», — написал он в Telegram-канале.
Гладков добавил, что двух женщин и троих мужчин с осколочными ранениями бригады скорой помощи доставляют в медицинские учреждения, оказывается вся необходимая помощь. В результате атаки повреждено шесть домовладений, на местах работают оперативные службы, информация о последствия уточняется, сообщил глава Белгородской области.
Позже губернатор региона заявил об увеличении числа пострадавших. При атаке ранены шесть человек. У всех раненых состояние средней степени тяжести.
«Количество раненых увеличилось до шести человек. Все пострадавшие доставлены в больницы. По оценке медиков, у всех состояние средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается», — написал Гладков. -0-