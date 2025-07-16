При атаке беспилотников ВСУ на Белгород погиб человек

Гладков добавил, что двух женщин и троих мужчин с осколочными ранениями бригады скорой помощи доставляют в медицинские учреждения, оказывается вся необходимая помощь. В результате атаки повреждено шесть домовладений, на местах работают оперативные службы, информация о последствия уточняется, сообщил глава Белгородской области.