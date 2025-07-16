В Госдепе назвали небезграничным терпение Трампа в вопросе Украины

По ее словам, действия Трампа и «решение предоставить Украине дополнительные оборонительные вооружения являются указанием на это». «Как я говорила ранее, несмотря на то, что он дипломат и всегда настроен оптимистично относительно дипломатических методов, он также реалист. Мир в ситуации с Ираном, с новыми мерами, принятыми президентом в отношении России, видит, что хотя он терпеливый человек, он не готов поступиться своим видением для достижения целей», — заключила представитель Госдепа.