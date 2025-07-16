В Госдепе назвали небезграничным терпение Трампа в вопросе Украины

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Терпение президента США Дональда Трампа в вопросе урегулирования украинского кризиса не безгранично. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс на регулярном брифинге для журналистов.
На вопрос о том, получили ли США от российской стороны какие-либо указания на «заинтересованность в дипломатическом урегулировании», Брюс заявила, что «высказывания президента США Дональда Трампа дают наиболее полное представление о том, положительно ли он оценивает ситуацию и доволен ли тем, что делает российский лидер Владимир Путин». «Разумеется, мы слышали, что он недоволен, не впечатлен тем, каким образом развивается ситуация», — продолжила Брюс.
По ее словам, действия Трампа и «решение предоставить Украине дополнительные оборонительные вооружения являются указанием на это». «Как я говорила ранее, несмотря на то, что он дипломат и всегда настроен оптимистично относительно дипломатических методов, он также реалист. Мир в ситуации с Ираном, с новыми мерами, принятыми президентом в отношении России, видит, что хотя он терпеливый человек, он не готов поступиться своим видением для достижения целей», — заключила представитель Госдепа.
14 июля Трамп сообщил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. Как заявил американский президент, поставки будут включать 17 систем Patriot.-0-