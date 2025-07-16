Ле Пен намерена участвовать в выборах в парламент, несмотря на судебный запрет

Суд в Париже 31 марта приговорил Ле Пен по делу о парламентских ассистентах к четырем годам лишения свободы, два из которых ей придется носить электронный браслет (остальные два года даны условно). Также суд принял решение лишить ее права занимать выборные должности и участвовать в выборах в течение пяти лет, причем данная мера, в отличие от лишения свободы, вступила в силу немедленно и может быть отменена только в случае успешной апелляции. Эта мера не распространяется только на действующий депутатский мандат в Национальном собрании, тогда как остальные выборные должности она должна покинуть.