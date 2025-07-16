В Госдепе отказались называть страны, согласившиеся оплатить оружие для ВСУ

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс отказался отвечать в ходе брифинга на вопрос о том, какие страны НАТО согласились оплатить поставки американского вооружения Украине.
«Я не буду обсуждать, о чем мы можем или не можем вести переговоры или дипломатические дискуссии. Определенно, я далека от возможности обсуждать, о чем может говорить руководство НАТО», — сказала официальный представитель государственного департамента США.
Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Украине. Сделка по передаче американского вооружения Киеву за счет средств европейских союзников пока находится на начальном этапе, сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл.