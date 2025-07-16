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Над регионами России за три часа уничтожили 40 украинских БПЛА

«16 июля текущего года в период с 20:00 по минскому времени до 23:00 по минскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказали в Минобороны.

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/.Российские средства ПВО уничтожили за три часа 40 украинских беспилотников над тремя регионами РФ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Минобороны России.

«16 июля текущего года в период с 20:00 по минскому времени до 23:00 по минскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 29 БПЛА — над территорией Белгородской области, 9 БПЛА — над территорией Брянской области и 2 БПЛА — над территорией Липецкой области», — сказали в Минобороны. -0-

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