В правящей партии Украины заявили о нарушении процедуры назначения нового премьера

Однако Конституция Украины предусматривает, что кандидатуру премьер-министра должна выдвигать коалиция депутатских фракций или фракция, обладающая большинством в парламенте. Таким образом, по закону предложение должно исходить от «Слуги народа», а не от президента, который лишь выносит кандидатуру на рассмотрение Верховной рады.