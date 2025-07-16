В правящей партии Украины заявили о нарушении процедуры назначения нового премьера

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия фактически подтвердил нарушение процедуры назначения нового премьер-министра Украины президентом Владимиром Зеленским. Об этом пишет ТАСС.
14 июля Зеленский предложил первым вице-премьером и министром экономики Юлию Свириденко на пост главы правительства. Уже в среду Верховная рада отстранила Дениса Шмыгаля от должности премьер-министра, что согласно закону влечёт отставку всего кабинета министров.
Вечером того же дня состоялось заседание фракции «Слуга народа» с участием президента, на котором обсуждался новый состав правительства. «Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить правительство. Фракция поддерживает эту кандидатуру», — сообщил Арахамия в своём Telegram-канале.
Однако Конституция Украины предусматривает, что кандидатуру премьер-министра должна выдвигать коалиция депутатских фракций или фракция, обладающая большинством в парламенте. Таким образом, по закону предложение должно исходить от «Слуги народа», а не от президента, который лишь выносит кандидатуру на рассмотрение Верховной рады.
Кроме того, Арахамия рассказал о кандидатах на ключевые министерские посты. Михаил Федоров сохранит должность министра цифровой трансформации и одновременно станет первым вице-премьером. Торговый представитель Украины Тарас Качка назначен вице-премьером по евроинтеграции вместо Ольги Стефанишиной, которая оказалась в центре коррупционного скандала и ранее возглавляла Минюст. Министром юстиции станет Герман Галущенко, ранее руководивший Минэнерго. Министерство энергетики возглавит Светлана Гринчук, бывшая министр экологии.
В обновлённом правительстве появится новое министерство ресурсов, созданное путём объединения Минэкономики, Минагрополитики и Минэкологии. Его возглавит Алексей Соболев, бывший заместитель Свириденко.
Также будет ликвидировано Министерство национального единства во главе с Алексеем Чернышовым, обвинённым в коррупции. Это ведомство присоединят к Минсоцполитики, которым станет руководить Денис Улютин — бывший первый замминистра финансов.
Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности войдёт в структуру Минобороны. Таким образом семь министерств будут сокращены до трёх в рамках реорганизации.
Новым министром обороны вместо Рустема Умерова назначат Дениса Шмыгаля — соответствующие документы уже направлены Зеленским в Верховную раду.
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