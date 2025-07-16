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Хуситы сообщили об атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле

Шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» сообщило об атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле.

Шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» сообщило об атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле. Об этом хуситы заявили в своем телеграм-канале.

По словам хуситов, военная атака была совершена при помощи баллистической ракеты «Зульфикар».

«Операция успешно достигла цели, остановив работу аэропорта», — говорится в сообщении.

Хуситы также сообщили об атаке Бен-Гуриона четырьмя беспилотниками. Кроме того, хуситы заявили о «поражении военного объекта в пустыне Негев и аэропорта Эйлат на юге Израиля».

Несмотря на данные сообщения, аэропорт Бен-Гурион, согласно данным Flighradar24, продолжает принимать и отправлять самолеты. В небе над Израилем в окрестностях Тель-Авива сейчас находятся как минимум четыре гражданских лайнера.

Ранее стало известно о нанесении Израилем удара по зданию Генштаба ВС Сирии и президентскому дворцу.