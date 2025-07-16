Путин назвал недостаточными меры поддержки рождаемости в России

«Стоимость автомобилей растет — что отечественного, что импортного производства, к сожалению. И ни для кого не секрет, что покупка автомобиля для молодого человека дается все труднее и труднее. Предложение какое: может быть, стоит пересмотреть меры поддержки, которые бы учитывали и интересы автопроизводителя, и интересы государства, и, конечно же, конечного покупателя, в частности, нас» — обратился он к президенту.