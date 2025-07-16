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За три часа над тремя российскими регионами уничтожены 40 беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны за три часа сбили 40 украинских беспилотников в воздушном пространстве трёх регионов России.

Российские средства противовоздушной обороны за три часа сбили 40 украинских беспилотников в воздушном пространстве трёх регионов России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«16 июля с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурные подразделения ПВО уничтожили 40 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа украинского производства: 29 — над Белгородской областью, 9 — над Брянской областью и 2 — над Липецкой областью», — отметили в ведомстве.

Ранее число пострадавших в Белгороде после атаки увеличилось до шести.

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