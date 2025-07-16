За три часа над тремя российскими регионами уничтожены 40 беспилотников

«16 июля с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурные подразделения ПВО уничтожили 40 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа украинского производства: 29 — над Белгородской областью, 9 — над Брянской областью и 2 — над Липецкой областью», — отметили в ведомстве.