Спецпосланник ООН по Сирии осудил удары Израиля по Дамаску

«Спецпосланник решительно осуждает участившиеся авиаудары Израиля по сирийской территории, в том числе по центру Дамаска и официальным зданиям, которые ставят под угрозу жизнь гражданского населения и приводят к человеческим жертвам», — сказано в публикации.