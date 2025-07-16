Спецпосланник ООН по Сирии осудил удары Израиля по Дамаску

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен решительно осуждает удары Израиля по центру Дамаска и нарушения Тель-Авивом суверенитета Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление, опубликованное на его Telegram-канале.
Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил «болезненными ударами», если правительство Сирии не прекратит нападение на друзскую общину в районе Сувейды на юге Сирии. В среду Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по въездным воротам в сирийский Генеральный штаб в Дамаске.
«Спецпосланник решительно осуждает участившиеся авиаудары Израиля по сирийской территории, в том числе по центру Дамаска и официальным зданиям, которые ставят под угрозу жизнь гражданского населения и приводят к человеческим жертвам», — сказано в публикации.
Педерсен призвал Израиль прекратить все нарушения суверенитета и территориальной целостности Сирии и воздерживаться от односторонних мер, «которые усугубляют конфликт».
«Он также настоятельно призывает временные власти провести прозрачное и открытое расследование и привлечь к ответственности виновных в нарушениях», — подчеркивается в заявлении. -0-