Германия не сможет принять предложение ЕК по увеличению бюджета Евросоюза

«Европа сталкивается с историческими вызовами, на которые должен дать ответ следующий финансовый план. Мы должны повысить нашу конкурентоспособность и стать готовыми к обороне», — отметил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус. Европа, по его словам, должна иметь возможность действовать глобально. «Значительное увеличение бюджета ЕС неприемлемо в то время, когда все государства-члены прилагают существенные усилия по консолидации своих национальных бюджетов», — констатировал представитель кабмина ФРГ.