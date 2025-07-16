Германия не сможет принять предложение ЕК по увеличению бюджета Евросоюза

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Германии заявило, что ФРГ не сможет принять предложение Еврокомиссии по увеличению семилетнего бюджета Европейского союза на 2028−2034 годы. Об этом пишет ТАСС.
«Европа сталкивается с историческими вызовами, на которые должен дать ответ следующий финансовый план. Мы должны повысить нашу конкурентоспособность и стать готовыми к обороне», — отметил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус. Европа, по его словам, должна иметь возможность действовать глобально. «Значительное увеличение бюджета ЕС неприемлемо в то время, когда все государства-члены прилагают существенные усилия по консолидации своих национальных бюджетов», — констатировал представитель кабмина ФРГ.
«Поэтому мы не сможем принять предложение Еврокомиссии. Мы также не поддерживаем дополнительное корпоративное налогообложение, предложенное Еврокомиссией», — указал он. В то же время Корнелиус подчеркнул, что необходимо поддерживать реформаторский подход ЕК и сосредоточиться на новых приоритетах бюджета. «Это правильный курс, который сделает Европу сильной в будущем», — резюмировал представитель правительства Германии. -0-