Над Брянской и Орловской областями сбили восемь украинских БПЛА за полчаса

Согласно заявлению ведомства, атака была отражена в период с 23:00 до 23:30 по московскому времени. Семь украинских дронов были сбиты над Брянской областью, ещё один — над Орловской областью.
В Минобороны подчеркнули, что атака была своевременно предотвращена, информация о пострадавших и повреждениях не поступала.
Ранее Life.ru писал, что силы ПВО сбили 40 украинских дронов за три часа. Большую часть вражеских беспилотников уничтожили над Белгородской областью.
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