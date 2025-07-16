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Над Брянской и Орловской областями сбили восемь украинских БПЛА за полчаса

Средствами противовоздушной обороны России за 30 минут были уничтожены восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, запущенных с территории Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Источник: Life.ru

Согласно заявлению ведомства, атака была отражена в период с 23:00 до 23:30 по московскому времени. Семь украинских дронов были сбиты над Брянской областью, ещё один — над Орловской областью.

В Минобороны подчеркнули, что атака была своевременно предотвращена, информация о пострадавших и повреждениях не поступала.

Ранее Life.ru писал, что силы ПВО сбили 40 украинских дронов за три часа. Большую часть вражеских беспилотников уничтожили над Белгородской областью.

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