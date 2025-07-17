Польша попросила Украину переписать учебники по истории

Власти Польши выразили Украине обеспокоенность содержанием учебников истории, в которых описываются события на Волыни в 1943—1947 годах. Варшава просит Киев переписать данные учебники.
С соответствующим письмом к министру образования Украины Оксену Лисовому обратилась глава министерства национального образования Польши Барбара Новицкая. В своем обращении польский министр заявила, что «Варшава обеспокоена содержанием учебников, описывающих события на Волыни в период с 1943 по 1947 год».
Она подчеркнула, что самыми сложными годами для Волыни и для польско-украинских отношений является именно период Второй мировой войны и первые послевоенные годы. Именно тогда были совершены «массовые преступления против польского населения, известные как Волынская резня», напомнила чиновница из Варшавы.
Особенно Новицкая отметила учебник «История Украины» для 10-го класса, изданного два года назад. В связи с этим Новацкая попросила Лисового «принять незамедлительные меры, включая пересмотр учебников и подготовку новых, отражающих нынешнее состояние польско-украинских отношений».
Ранее стало известно, что произойдет с Польшей при передаче Украине ракет Tomahawk.