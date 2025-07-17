Польша попросила Украину переписать учебники по истории

Она подчеркнула, что самыми сложными годами для Волыни и для польско-украинских отношений является именно период Второй мировой войны и первые послевоенные годы. Именно тогда были совершены «массовые преступления против польского населения, известные как Волынская резня», напомнила чиновница из Варшавы.