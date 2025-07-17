За полчаса уничтожены восемь украинских БПЛА над Брянской и Орловской областями

Российские подразделения противовоздушной обороны в период с 23:00 до 23:30 мск сбили восемь украинских беспилотников над Брянской и Орловской областями, сообщили в Минобороны России.
«16 июля текущего года в интервале с 23:00 до 23:30 мск дежурные средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь — над Брянской областью и один — над Орловской областью», — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что за три часа над тремя российскими регионами уничтожены 40 беспилотников.
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