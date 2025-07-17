Суд потребовал от Ле Пен выплатить долги отца перед Европарламентом

Судебная инстанция постановила, что Европарламент соблюдал все правовые нормы при предъявлении финансовых претензий. Ле Пен была официально уведомлена, имела возможность представить объяснения, но не смогла подтвердить правомерность расходов. Также суд подчеркнул, что право на справедливое разбирательство распространяется на судебные процессы, а не на административные процедуры, как в данном случае.