Суд потребовал от Ле Пен выплатить долги отца перед Европарламентом

Генеральный суд Европейского союза принял решение в пользу Европейского парламента, постановив взыскать с Жан-Мари Ле Пена — основателя французского ультраправого движения и отца Марин Ле Пен — сумму в размере 303 200,99 евро.
По данным портала Euractiv, эти средства, предназначенные для парламентской деятельности, были использованы им в личных целях, что нарушает бюджетные правила ЕС. Ле Пен, занимавший депутатское кресло на протяжении 35 лет, оспаривал это обвинение до самой смерти в январе 2025 года.
После его кончины судебный процесс был продолжен его дочерьми — Янн, Мари-Каролин и Марин Ле Пен. Они пытались доказать неправомерность действий Европарламента и отменить требование о возврате средств, но суд не принял их доводов.
Судебная инстанция постановила, что Европарламент соблюдал все правовые нормы при предъявлении финансовых претензий. Ле Пен была официально уведомлена, имела возможность представить объяснения, но не смогла подтвердить правомерность расходов. Также суд подчеркнул, что право на справедливое разбирательство распространяется на судебные процессы, а не на административные процедуры, как в данном случае.
Ранее Марин Ле Пен обратилась в Европейский суд по правам человека, чтобы оспорить решение французского суда о немедленном лишении её права занимать государственные должности.