Новости СВО. Освобождено Новохатское, Европа отказывается платить за оружие, Зеленский меняет министра обороны, 17 июля

Похоже, что предателей на Украине становится всё больше и больше. Иначе как объяснить то, что Верховная рада одобрила расширение штата СБУ в мирный период — с 27 до 37 тысяч, а в особый — с 31 до 41 тысячи человек. Кроме того, СБУ разрешили использовать военную технику для выполнения задач, связанных с обороной. Проще говоря, теперь СБУ могут расстреливать тех, кого подозревают в нарушении закона, не из автоматов и пистолетов, как это было с гражданами Азербайджана, а, например, из танка.