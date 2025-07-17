Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новости СВО. Освобождено Новохатское, Европа отказывается платить за оружие, Зеленский меняет министра обороны, 17 июля

Армия России зачищает юг ДНР, Верховная рада приняла закон о численности СБУ, Европа отказывается финансировать американские поставки вооружения Киеву, правительство Венгрии отреагировало на зверства ТЦК, смена министра обороны Украины — дайджест Life.ru.

Донецкая Народная Республика, 17 июля.

Российские войска освободили Новохатское в ДНР. Этот населённый пункт находится на юге республики у границы с Днепропетровской областью.

— Группировка «Восток» продолжает брать один населённик за другим на Южно-Донецком направлении. Российским подразделениям удалось выйти на «ленточку» уже в нескольких местах. В дальнейшем логичным выглядит заход на территорию противника для создания буферной зоны. Ближайшие к Новохатскому населённые пункты в Днепропетровской области — Ивановка и Филия, — рассказал военный корреспондент Александр Коц.

На севере ДНР армия России также ведёт успешное наступление. По предварительным данным, штурмовикам удалось форсировать реку Нитриус и зайти в село Среднее. Несколько километрами выше войска выбивают противника из Карповки. От этого участка менее 15 километров до реки Оскол. Выход к которой угрожает всей группировке ВСУ, находящейся на западном берегу.

Курская область, 17 июля.

Успехи ВСУ у Тёткина заканчиваются, не успев начаться. ВС РФ взяли ещё несколько домов в сумской Рыжевке. Из этого села ВСУ наступали на российскую территорию. Противник пытался зайти в Новый Путь. В очередной раз ему помешали артиллеристы и дроноводы. Как итог, остатки наступающих сил отошли в Павловку, находящуюся в Сумской области.

На этом направлении группировка войск «Север» продолжает уничтожать западную технику. Список подбитого пополнила американская САУ M109 Paladin.

Расширение штата СБУ.

Похоже, что предателей на Украине становится всё больше и больше. Иначе как объяснить то, что Верховная рада одобрила расширение штата СБУ в мирный период — с 27 до 37 тысяч, а в особый — с 31 до 41 тысячи человек. Кроме того, СБУ разрешили использовать военную технику для выполнения задач, связанных с обороной. Проще говоря, теперь СБУ могут расстреливать тех, кого подозревают в нарушении закона, не из автоматов и пистолетов, как это было с гражданами Азербайджана, а, например, из танка.

Контракт для пожилых украинцев.

? Военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Центр» рассказали подробности освобождения населённого пункта Николаевка в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России.

306 депутатов Верховной рады проголосовали за принятия закона, разрешающего продолжать службу в ВСУ после достижения предельно допустимого возраста. А это 60 лет. Для того чтобы остаться в подразделении, необходимо успешно пройти врачебную комиссию. Учитывая, как на бумаге украинские врачи делают из негодных для службы первоклассных бойцов, то тем, кто решит остаться в ВСУ, проблем никаких не будет, но сам же закон — показатель того, что у киевского режима нехватка личного состава.

Военкоматы Украины начали охоту на священников.

Митрополит Александрийский и Светловодский канонической Украинской православной церкви Боголеп был задержан сотрудниками ТЦК. Известно, что он не был отправлен сразу в воинскую часть, а пока только получил повестку. Это уже не первый случай, когда священников затягивают в ряды ВСУ. В Одесской области тэцэкашники добрались до настоятеля Троицкого храма УПЦ протоиерея Александра Московчука.

Подобные бесчинства происходят и во Львовской области. По данным Союза православных журналистов, в застенки ТЦК попали настоятель Благовещенского храма УПЦ города Пятихатки отец Дмитрий (Сенетович) и настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Почаевская» УПЦ отец Ростислав (Калиновский), а также ещё несколько других священников, в том числе раскольничьего Киевского патриархата и протестантской церкви.

Почему Франция, Италия и Чехия не хотят покупать оружие у США для Украины?

Как сообщает издание Politico, Франция, Италия и Чехия не присоединятся к инициативе по закупке американского оружия для Украины. Премьер Франции Франсуа Байру предупредил о «смертельной опасности» для страны из-за роста долга, который растёт на €5 тысяч ежесекундно. А итальянская газета La Stampa пишет, что у Италии банально нет денег на такие закупки. До ЕС стало доходить, в чём на самом деле интерес Вашингтона, который решил возобновить поставки вооружения для Украины. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о том, что Трамп на самом деле не помогает Украине, а хочет заработать.

— Массовые отказы Европы тратиться на оружие для хохла не должны удивлять. Италия и Франция, две страны с собственной развитой оборонкой, не захотели платить за Patriot и в рамках проекта европейской системы ПВО, обидевшись на отказ от покупки их комплекса SAMP/T. Чехия отказалась по той же причине, она скорее хочет продавать своё, чем платить за чужое. Венгрия — потому, что исходно в этом балагане не участвует, — комментирует ситуацию канал Старше Эдды. — В Европе остаётся одна крупная страна, способная покупать американское оружие в достаточно большом количестве, — и это Германия, ждать от остальных, типа Португалии, Греции, Испании и стран Бенилюкса, экономических подвигов на этой почве не стоит.

Зеленский меняет министра обороны: попытка спасти ситуацию на фронте.

Глава киевского режима Владимир Зеленский тем временем пытается спасти ситуацию на фронте сменой министра обороны Украины. По его словам, он внёс в Раду документ о назначении Дениса Шмыгаля новым министром обороны Украины. Ранее Верховная рада официально отправила премьер-министра Шмыгаля в отставку. На этом посту его должна сменить Юлия Свириденко. Денису Шмыгалю 49 лет. Пост премьера он занял в 2020 году, сменив на нём Алексея Гончарука. До этого Шмыгаль был вице-премьер-министром — министром развития общин и территорий Украины, а также председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Венгрия обвиняет Украину: смерть этнического венгра и требования санкций.

Кажется, что только недавно Венгрия и Украина разобрались в шпионском скандале, как появился новый. И виновниками его являются сотрудники ТЦК. От рук людоловов погиб этнический венгр. 45-летнего Йожефа Шебештьене избили металлическим прутом, после чего он попал в больницу, где и скончался. Это событие вызвало бурную реакцию в Будапеште.

Премьер-министр Виктор Орбан потребовал от ЕС ввести санкции в отношении Киева. Его поддержал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

— Мы инициировали включение в санкционный список Евросоюза всех лиц, ответственных за гибель венгра во время принудительной мобилизации. Мы требуем привлечения к ответственности трёх сотрудников министерства обороны Украины и руководства армии за организацию принудительной мобилизации, — заявил Сийярто в социальных сетях.

Санкции, вероятно, введены не будут, но сам факт того, что на всю Европу озвучиваются методы ТЦК, является показательным. Возможно, что хоть кого-то это спасёт от отправки на фронт.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше