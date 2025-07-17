У берегов Аляски произошло землетрясение, объявлена угроза цунами

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов американской Аляски близ Алеутских островов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).
Землетрясение произошло в 20.37 по времени UTC (23.37 по минскому времени) в 88 км к югу от населенного пункта Сэнд-Поинт с населением около 1060 человек. Очаг залегал на глубине 20 километров.
Позднее служба подняла магнитуду до 7,3.
Национальная метеорологическая служба США (NWS) объявила угрозу цунами для восточной половины Алеустких островов. На данный момент информации о жертвах и разрушениях нет. -0-