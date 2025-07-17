Хвасталась США и Мальдивами: Как дочь иркутского чиновника случайно раскрыла его особняки и Maybach

Кроме того, отец с дочерью соседствуют по «Канадской деревне» — престижному району в Иркутске, с трёх сторон окружённому водой. Он находится на побережье полуострова, омываемого соседним — Чертугеевским —заливом на всё том же Иркутском водохранилище. Здесь на улице Ржанова расположен коттеджный посёлок с таунхаусами и отдельными особняками, построенными в американском стиле. У жителей «деревни» собственные выход к воде и стоянка яхт. Некоторые суда даже хранятся на участках домов. Средняя стоимость недвижимости здесь — 35−50 миллионов рублей.