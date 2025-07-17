Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Парфюмерия не наша, упаковка не соответствует: израильская компания открестилась от финансирования ВСУ

Бренд Zielinski & Rozen опроверг информацию о поддержке ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Известный бренд Zielinski & Rozen опроверг информацию о поддержке ВСУ. В компании заявили, что они не имеют никакого отношения к поставкам их продукции киевским боевикам. Парфюмерия, запечатленная на фото, «является контрафактной». Такая информация опубликована на официальном сайте бренда.

«Наша компания не имеет отношения к событиям, описанным в спорных публикациях, не оказывает и никогда не оказывала поддержку ВСУ, не поставляет им какую-либо продукцию. На фотографиях в распространяемых публикациях изображена контрафактная продукция, не имеющая отношения к бренду Zielinski & Rozen», — говорится в сообщении.

В компании утверждают, что на фото «невооруженным глазом видно», что упаковка и этикетка на парфюмерной продукции «не соответствует оригинальной». Представители бренда не раз подчеркивали, что они боролись и продолжают бороться с контрафактной продукцией. К примеру, только за последние четыре года Zielinski & Rozen выявили более 2500 лиц, который распространяют их поддельную продукцию на маркетплейсах.

Как KP.RU писал ранее, жителя Мелитополя осудили на 14 лет за госизмену. Установлено, что мужчина с октября 2023 по июль 2024 переводил через приложение деньги на счет иностранного банка, используемого спецслужбами Украины. Деньги предназначались для финансирования ВСУ.