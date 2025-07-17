Парфюмерия не наша, упаковка не соответствует: израильская компания открестилась от финансирования ВСУ

Известный бренд Zielinski & Rozen опроверг информацию о поддержке ВСУ. В компании заявили, что они не имеют никакого отношения к поставкам их продукции киевским боевикам. Парфюмерия, запечатленная на фото, «является контрафактной». Такая информация опубликована на официальном сайте бренда.
«Наша компания не имеет отношения к событиям, описанным в спорных публикациях, не оказывает и никогда не оказывала поддержку ВСУ, не поставляет им какую-либо продукцию. На фотографиях в распространяемых публикациях изображена контрафактная продукция, не имеющая отношения к бренду Zielinski & Rozen», — говорится в сообщении.
В компании утверждают, что на фото «невооруженным глазом видно», что упаковка и этикетка на парфюмерной продукции «не соответствует оригинальной». Представители бренда не раз подчеркивали, что они боролись и продолжают бороться с контрафактной продукцией. К примеру, только за последние четыре года Zielinski & Rozen выявили более 2500 лиц, который распространяют их поддельную продукцию на маркетплейсах.
Как KP.RU писал ранее, жителя Мелитополя осудили на 14 лет за госизмену. Установлено, что мужчина с октября 2023 по июль 2024 переводил через приложение деньги на счет иностранного банка, используемого спецслужбами Украины. Деньги предназначались для финансирования ВСУ.