Парфюмерия не наша, упаковка не соответствует: израильская компания открестилась от финансирования ВСУ

В компании утверждают, что на фото «невооруженным глазом видно», что упаковка и этикетка на парфюмерной продукции «не соответствует оригинальной». Представители бренда не раз подчеркивали, что они боролись и продолжают бороться с контрафактной продукцией. К примеру, только за последние четыре года Zielinski & Rozen выявили более 2500 лиц, который распространяют их поддельную продукцию на маркетплейсах.