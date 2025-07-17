Компания Zielinski & Rozen после расследования Life.ru сообщила, что не поддерживает ВСУ

«Наша компания не имеет отношения к событиям, описанным в спорных публикациях, не оказывает и никогда не оказывала поддержку ВСУ, не поставляет им какую-либо продукцию. На фотографиях в распространяемых публикациях изображена контрафактная продукция, не имеющая отношения к бренду Zielinski & Rozen», — говорится в заявлении.
В компании также отметили, что активно борются с подделками своей продукции. За последние четыре года было выявлено более 2 500 случаев распространения контрафакта на маркетплейсах, а свыше 350 исков компании удовлетворены судами.
Ранее в украинских социальных сетях появились снимки военнослужащих ВСУ, позирующих с упаковками продукции Zielinski Rozen, а также публикации, содержащие символику «дружбы между Украиной и Израилем» и проукраинские лозунги. Life.ru выяснил, кто стоит за этим бизнесом и каковы его финансовые показатели. Депутат Госдумы Андрей Луговой, опираясь на расследование, направил запрос прокурору Московской области с просьбой провести проверку деятельности данной компании.