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Госдеп: Трамп терпеливо настроен по Украине, но не в ущерб своей позиции

Она также отметила, что Трамп остаётся оптимистом в вопросах дипломатии.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Дональд Трамп проявляет терпение в вопросе урегулирования конфликта на Украине, однако не готов поступаться собственными принципами.

По её словам, российская сторона осознаёт, что президент США придерживается выжидательной тактики, но сохраняет приверженность своему подходу.

Она также отметила, что Трамп остаётся оптимистом в вопросах дипломатии, при этом подходя к ним с реалистичной позицией, о чём, по её словам, уже успели убедиться и мировое сообщество, и Тегеран.

Ранее в Госдепе пояснили, что решение главы Белого дома о поставках дополнительных оборонительных вооружений Украине является свидетельством того, что Трамп не доволен тем, как проходят переговоры.

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