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Симоньян просит поправить закон о штрафах за поиски экстремистского контента

Глава RT объяснила в Telegram-канале, почему просит поправитьпроект о введении штрафов за поиски экстремистского контента.

Главред телеканала RT и международной медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян просит поправить законопроект о штрафах за поиски экстремистского контента. Об этом журналистка написала в Telegram-канале.

«Уважаемое государство, подскажите, пжл (пожалуйста), а как нам впредь расследовать деятельность и клеймить позором разных там экстремистских ФБК*, если нам будет запрещено их даже читать? Надеюсь, будут поправки», — подчеркнула Симоньян.

Напомним, что соответствующие поправки к законопроекту накануне одобрил комитет ГД по госстроительству. Так, предлагается ввести штраф в размере до 5 000 рублей за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним.

Как KP.RU писал ранее, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила недовольство данным нововведением. Она отметила, что реестр экстремистского контента включает около 5500 позиций, и поинтересовалась, обязан ли каждый россиянин его изучать.

* Организация признана в России экстремистской и ликвидирована.

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