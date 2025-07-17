Симоньян просит поправить закон о штрафах за поиски экстремистского контента

«Уважаемое государство, подскажите, пжл (пожалуйста), а как нам впредь расследовать деятельность и клеймить позором разных там экстремистских ФБК*, если нам будет запрещено их даже читать? Надеюсь, будут поправки», — подчеркнула Симоньян.