Украинский депутат попросил Орбана наложить санкции на судей, защищающих ТЦК

Находящийся под арестом депутат Верховной рады Александр Дубинский попросил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана ввести санкции против украинских судей, защищающих сотрудников ТЦК (украинский аналог военкомата). Об этом парламентарий сообщил в своем телеграм-канале.
«Обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану с официальным письмом, в котором потребовал ввести персональные санкции против украинских судей, покрывающих преступления ТЦК», — написал Дубинский.
По словам нардепа, судьи Украины каждый день «легализуют похищения, избиения и насильственную мобилизацию граждан». При этом против сотрудников ТЦК не было вынесено ни одного приговора — массовые репрессии идут лишь против тех, кто сопротивляется.
К слову, Орбан 11 июля в эфире радиостанции Kossuth заявил, что страна, где сотрудники военкоматов избивают своих граждан до смерти, не может стать членом Европейского союза.
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