Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинский депутат попросил Орбана наложить санкции на судей, защищающих ТЦК

Находящийся под арестом депутат Верховной рады Александр Дубинский попросил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана ввести санкции против украинских судей, защищающих сотрудников ТЦК (украинский аналог военкомата).

Находящийся под арестом депутат Верховной рады Александр Дубинский попросил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана ввести санкции против украинских судей, защищающих сотрудников ТЦК (украинский аналог военкомата). Об этом парламентарий сообщил в своем телеграм-канале.

«Обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану с официальным письмом, в котором потребовал ввести персональные санкции против украинских судей, покрывающих преступления ТЦК», — написал Дубинский.

По словам нардепа, судьи Украины каждый день «легализуют похищения, избиения и насильственную мобилизацию граждан». При этом против сотрудников ТЦК не было вынесено ни одного приговора — массовые репрессии идут лишь против тех, кто сопротивляется.

К слову, Орбан 11 июля в эфире радиостанции Kossuth заявил, что страна, где сотрудники военкоматов избивают своих граждан до смерти, не может стать членом Европейского союза.

Читайте также: Мобилизованный расстрелял сержантов в учебном центре ВСУ.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше