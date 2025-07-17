Мэр Львова предложил обменять останки солдат с «Холма Славы» на украинских военных

«Ведь мы видим, как они проводят эту самую, как они говорят, эксгумацию. То экскаваторами, то лопатами, под шумок, лишь бы только сделать невозможными памятные мероприятия, лишь бы только не допустить людей с венками, цветами, стихами туда, лишь бы только продемонстрировать этому самому Западу свою верноподданническую сущность, отмежевания от на самом деле истинной исторической памяти», — добавила Захарова.