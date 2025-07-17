Мужчина пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ на частный дом в Белгородской области

Мужчина получил ожоги рук и ног в результате атаки беспилотника Вооружённых сил Украины на частный дом в селе Прицепиловка Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Беспилотник ВСУ нанес удар по частному дому в Прицепиловке Корочанского района. Пострадал мирный житель. Мужчину с ожогами рук и ног доставляет в областную клиническую больницу бригада скорой помощи», — написал Гладков в своём телеграм-канале.
Он также отметил, что при взрыве беспилотника загорелось домовладение, сотрудники МЧС работают над ликвидацией пожара.
Ранее в результате атаки ВСУ на Белгород погиб человек, еще пять получили ранения.
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