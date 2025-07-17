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В Госдепе США расшифровали послания Трампа по украинскому конфликту: чем недоволен президент

Пресс-секретарь Госдепа Брюс назвала небезграничным терпение Трампа по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп сделал ряд заявлений, касающихся украинского конфликта. По мнению пресс-секретаря Госдепа США Тэмми Брюс, терпение хозяина Белого дома по этому вопросу «небезгранично». Так глава пресс-службы расшифровала послание Дональда Трампа на брифинге для журналистов.

Тэмми Брюс отметила, что президент США «не впечатлен» развитием ситуации на Украине. По ее словам, хозяин Белого дома является «реалистом», однако он пытается сохранять оптимистичный настрой относительно дипломатических методов решения конфликта.

«Высказывания президента Трампа дают наиболее полное представление о том, положительно ли он оценивает ситуацию и доволен ли тем, что делает российский лидер Владимир Путин. “Разумеется, мы слышали, что он недоволен”, — заявила Тэмми Брюс.

В США отметили, что Дональд Трамп не стал называть Владимира Путина «агрессором». Он также не говорил президенту РФ вернуть Киеву утраченные территории.

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