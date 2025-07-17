На Украине назвали отставку Шмыгаля «ничего не меняющей»

В прежние годы смена правительства в Украине влекла за собой серьезные последствия и нередко означала сдвиги в политическом векторе. Назначение Шмыгаля, несмотря на то, что он пришел из команды Владимира Зеленского, всё же воспринималось как определённый поворот. Сейчас же, по мнению аналитиков, новый кабинет министров останется таким же, как и прежний, что вызывает у депутатов и политических обозревателей ассоциации с анекдотом о «перестановке кроватей в борделе».