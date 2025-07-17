На Украине назвали отставку Шмыгаля «ничего не меняющей»

Отставка премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и роспуск его правительства может остаться в истории как самая символическая и мало что изменяющая рокировка в исполнительной власти. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
В прежние годы смена правительства в Украине влекла за собой серьезные последствия и нередко означала сдвиги в политическом векторе. Назначение Шмыгаля, несмотря на то, что он пришел из команды Владимира Зеленского, всё же воспринималось как определённый поворот. Сейчас же, по мнению аналитиков, новый кабинет министров останется таким же, как и прежний, что вызывает у депутатов и политических обозревателей ассоциации с анекдотом о «перестановке кроватей в борделе».
В «Стране.ua» считают, что реальное значение смены кабмина ограничивается аппаратной борьбой внутри президентского окружения. Уход Шмыгаля стал победой главы офиса президента Андрея Ермака, которому теперь удалось посадить в кресло премьера полностью лояльную фигуру.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что внес в Верховную Раду Украины документ о назначении Дениса Шмыгаля новым министром обороны страны.