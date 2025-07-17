Гуйяш: Венгрия не одобряет проект бюджета ЕС для помощи Украине

Гуйяш также отметил, что утверждение бюджета в его текущем виде представляется невозможным без кардинальных изменений, и выразил сомнение в том, что обсуждение завершится в ближайшие десять месяцев. Он напомнил, что окончательное принятие проекта ожидается во второй половине 2026 года, что даёт странам-членам время на выражение несогласия.