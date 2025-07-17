Гуйяш: Венгрия не одобряет проект бюджета ЕС для помощи Украине

Венгрия выступает против предложенного проекта бюджета Евросоюза, который предусматривает выделение Украине около 280 миллиардов евро — четверти всех средств. Будапешт настаивает на необходимости пересмотра финансового плана, поскольку его утверждение возможно только при единогласной поддержке всех стран-членов.
Об этом сообщил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
Он подчеркнул, что действующая редакция семилетнего бюджета, представленная Еврокомиссией, вызывает серьёзные возражения, поскольку, по мнению Будапешта, значительные суммы планируется перераспределить в пользу Украины за счёт урезания финансирования ключевых направлений — таких как политика сплочения и сельскохозяйственные субсидии. Из почти 280 миллиардов, 88 миллиардов предусмотрено в качестве прямой поддержки Киеву, а ещё 190 — на процесс вступления Украины в ЕС.
Гуйяш также отметил, что утверждение бюджета в его текущем виде представляется невозможным без кардинальных изменений, и выразил сомнение в том, что обсуждение завершится в ближайшие десять месяцев. Он напомнил, что окончательное принятие проекта ожидается во второй половине 2026 года, что даёт странам-членам время на выражение несогласия.
Кроме того, венгерская сторона выразила поддержку европейским аграриям, выступающим против сокращения дотаций, и критиковала планы Брюсселя по увеличению административного аппарата и повышению зарплат чиновникам.
Ранее послы стран Евросоюза не смогли согласовать 18-й пакет санкций против России, согласованию санкционного пакета помешала Словакия.