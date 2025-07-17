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Президент латиноамериканской страны призвал отказаться от сотрудничества с НАТО

Колумбийский президент Густаво Петро заявил, что его стране необходимо отказаться от глобального партнерства с НАТО.

Колумбийский президент Густаво Петро заявил, что его стране необходимо отказаться от глобального партнерства с НАТО. Такое заявление глава государства Южной Америки сделал во время своего выступления на чрезвычайной конференции по Газе, которая прошла в Боготе.

«Из НАТО мы должны выйти. Другого пути нет», — заявил Петро.

Лидер Колумбии считает, что страна должна стать членом «другого военного альянса». Он отметил, что Колумбия не может быть с армиями, которые сбрасывают бомбы на детей, назвав их «армиями тьмы».

В продолжении своего выступления Петро призвал создать «армию света», пригласив вступить в нее все народы, которые захотят присоединиться.

Кроме того, Петро заявил, что Колумбия должна сказать народу США вне зависимости от партийной принадлежности, чтобы они «перестали помогать нацистам».

Ранее сообщалось, что в Колумбии подорвали нефтепровод.

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