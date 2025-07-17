Президент латиноамериканской страны призвал отказаться от сотрудничества с НАТО

Колумбийский президент Густаво Петро заявил, что его стране необходимо отказаться от глобального партнерства с НАТО. Такое заявление глава государства Южной Америки сделал во время своего выступления на чрезвычайной конференции по Газе, которая прошла в Боготе.
«Из НАТО мы должны выйти. Другого пути нет», — заявил Петро.
Лидер Колумбии считает, что страна должна стать членом «другого военного альянса». Он отметил, что Колумбия не может быть с армиями, которые сбрасывают бомбы на детей, назвав их «армиями тьмы».
В продолжении своего выступления Петро призвал создать «армию света», пригласив вступить в нее все народы, которые захотят присоединиться.
Кроме того, Петро заявил, что Колумбия должна сказать народу США вне зависимости от партийной принадлежности, чтобы они «перестали помогать нацистам».
Ранее сообщалось, что в Колумбии подорвали нефтепровод.