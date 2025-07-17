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Силуанов: Государство выставит на продажу активы «Южуралзолота»

Российские власти планируют продать перешедшую в государственную собственность управляющую компанию «Южуралзолото группа компаний» (УК ЮГК). Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Госдумы.

Российские власти планируют продать перешедшую в государственную собственность управляющую компанию «Южуралзолото группа компаний» (УК ЮГК). Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Госдумы.

— Все, что переходит в собственность государства, естественно, переоценивается на предмет дальнейшего использования. Мы заинтересованы в том, чтобы те объекты, в первую очередь бизнес-объекты, которые есть у государства, чтобы они работали дальше, нашли своего собственника нового. Поэтому государство будет поступать с этим пакетом так же, как и с другими аналогичными случаями передачи государству объектов со стороны правоохранительных органов, — пояснил Силуанов.

По его словам, в 2023 году от продажи подобных активов в бюджет поступило более 100 миллиардов рублей, а в текущем году ожидается не меньшая сумма.

Ранее Росимущество стало владельцем 100 процентов уставного капитала УК ЮГК, что было зафиксировано в ЕГРЮЛ 15 июля. Компания управляет ПАО «Южуралзолото», одним из крупных игроков золотодобывающей отрасли, передает ТАСС.

Мосбиржа 4 июля приостановила торги акциями компании «Южуралзолото» из-за обысков в офисах и иска Генеральной прокуратуры об изъятии активов. Сделки с бумагами в брокерских приложениях «Альфа-Инвестиции», «Финам», «Т-Инвестиции» и «СберИнвестиции» оказались недоступны.

Ранее Генеральная прокуратура России выступила с требованием обратить все активы президента золотодобывающей компании «Южуралзолото» Константина Струкова в доход страны.

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