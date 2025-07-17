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Сенатор Тьюн заявил о готовности принятия закона о санкциях против России

Тьюн: сенат США примет закон о санкциях против России, когда Трамп даст отмашку.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости. Сенат США готов принять законопроект о новых санкциях против России, когда получит на это «зеленый свет» от американского президента Дональда Трампа, заявил в интервью телеканалу Fox News лидер Республиканской партии в верхней палате американского конгресса Джон Тьюн.

«Президент решил действовать в этом направлении в одностороннем порядке, как в отношении санкций, так и поставок оружия на Украину… Когда он даст зелёный свет по законопроекту, мы будем двигаться вперед», — сообщил он на вопрос о перспективах принятия сенатом новых санкций против России.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), известный своей антироссийской риторикой, внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии заявила Грэму о необходимости скоординированного введения санкций против РФ. Сам президент США Дональд Трамп заявлял, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения.

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