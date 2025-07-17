В Госдуму внесут проект о прохождении альтернативной военной службы

В Госдуме подготовлен законопроект, предусматривающий направление призывников на прохождение альтернативной гражданской службы в организации, выполняющие государственный оборонный заказ, сообщает РИА Новости.
Документ предлагает расширить перечень случаев, при которых гражданин может заменить военную службу по призыву альтернативной гражданской службой. В частности, законопроект вводит право на такую замену для работников головных исполнителей поставок продукции по гособоронзаказу.
Также проект расширяет список мест прохождения альтернативной службы, включая в него организации, являющиеся головными исполнителями гособоронзаказа.
В сопроводительных материалах отмечается, что в условиях проведения специальной военной операции возрастает необходимость увеличения объёмов и ускорения сроков выполнения гособоронзаказа. Многие организации сталкиваются с дефицитом кадров, необходимых для своевременного выполнения задач.
Действующая редакция закона «Об альтернативной гражданской службе» позволяет проходить службу в организациях, подведомственных федеральным и региональным органам исполнительной власти, а также в военных формированиях и органах.
Учитывая текущие реалии и готовность организаций обучать молодых специалистов, но сталкиваясь с проблемой непрестижности рабочих профессий среди молодежи, предлагается направлять призывников на альтернативную службу именно в организации, выполняющие гособоронзаказ, что поможет решить кадровый дефицит.
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