МИД Белоруссии назвал расширение ШОС нецелесообразным

МИНСК, 16 июл — РИА Новости. Расширение Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) за счет стран, которые пренебрегают ее принципами или переносят на международную площадку двусторонние проблемы, нецелесообразно и вредно, заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.
В выступлении министр также назвал важным направлением работы ШОС ее взаимодействие с другими региональными международными структурами, включая трек ЕАЭС — ШОС. В этом контексте Рыженков напомнил об инициативе президента Белоруссии Александра Лукашенко о создании на евразийском пространстве глобального транзитного хаба. «Кроме того, принимая во внимание изначальную миссию ШОС — обеспечение региональной безопасности, — глава белорусской дипломатии предложил активнее задействовать организацию в качестве основной площадки для обсуждения положений Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке», — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, на полях мероприятия состоялся ряд двусторонних встреч белорусского министра. В частности, говорится в сообщении, состоялись встречи и рабочие контакты с министрами иностранных дел Пакистана, Китая, Индии, России, Узбекистана, Таджикистана, а также с генеральным секретарем ШОС.
Шанхайская организация сотрудничества — международная организация, созданная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к организации присоединились Индия, Пакистан, Белоруссия и Иран. В начале июля МИД Армении заявил, что страна желает стать членом ШОС. А 16 июля премьер-министр страны Никол Пашинян сообщил, что Армения обратилась в Шанхайскую организацию сотрудничества с просьбой присоединиться к этой организации.