МИД Белоруссии назвал расширение ШОС нецелесообразным

В выступлении министр также назвал важным направлением работы ШОС ее взаимодействие с другими региональными международными структурами, включая трек ЕАЭС — ШОС. В этом контексте Рыженков напомнил об инициативе президента Белоруссии Александра Лукашенко о создании на евразийском пространстве глобального транзитного хаба. «Кроме того, принимая во внимание изначальную миссию ШОС — обеспечение региональной безопасности, — глава белорусской дипломатии предложил активнее задействовать организацию в качестве основной площадки для обсуждения положений Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке», — говорится в сообщении.