Не соответствует законодательству РФ: Генпрокуратуру просят проверить контент «Википедии»

В Генпрокуратуру направлено обращение с просьбой проверить материалы, публикуемые в русскоязычной версии онлайн-энциклопедии «Википедия», на наличие возможных нарушений законодательства РФ. Сделала это глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.
«Просим вас, уважаемый Игорь Викторович (Краснов, генпрокурор РФ), поручить провести проверку материалов, размещенных в русскоязычной версии интернет-энциклопедии Википедия», — публикуют РИА Новости отрывок из обращения политика.
В случае выявлений нарушений Останина просит принять соответствующие меры, к примеру, привлечь к ответственности виновных лиц или ограничить доступ к недостоверной информации в ближайшее время. Подчеркивается, что «Википедия» позиционирует себя как один из главных просветительских, исторических, научных и образовательных ресурсов. Однако, по мнению парламентария, достоверность и законность некоторых материалов, размещаемых в русскоязычной версии сайта, весьма сомнительны.
«Особую обеспокоенность комитета вызывает распространение ресурсом материалов, не просто предвзятой, но откровенно враждебной и экстремистской направленности в отношении нашей страны Кроме того, на ресурсе отсутствует маркировка категорий информационных материалов знаком информационной продукции», — отмечается в обращении.
Как KP.RU писал ранее, компания Wikimedia Foundation, владеющая «Википедией», не удалила 232 противоправных материала, как того требовал Роскомнадзор. Там напомнили, что с начала СВО администрация портала встала на антироссийскую позицию и не реагирует на требования ведомства.