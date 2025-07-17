Не соответствует законодательству РФ: Генпрокуратуру просят проверить контент «Википедии»

В случае выявлений нарушений Останина просит принять соответствующие меры, к примеру, привлечь к ответственности виновных лиц или ограничить доступ к недостоверной информации в ближайшее время. Подчеркивается, что «Википедия» позиционирует себя как один из главных просветительских, исторических, научных и образовательных ресурсов. Однако, по мнению парламентария, достоверность и законность некоторых материалов, размещаемых в русскоязычной версии сайта, весьма сомнительны.