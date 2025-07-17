Три страны Южной Америки создадут совместную разведывательную базу

Власти Аргентины, Парагвая и Бразилии договорились создать новую разведывательную базу. Она разместится в аргентинском городе Пуэрто-Игуасу в провинции Мисьонес, расположенного на стыке границ трех государств, известном как Тройная граница.
Цель создания разведбазы — борьба с организованной преступностью и терроризмом. Известно, что база получит поддержку от Федерального бюро расследований (ФБР) США.
База будет функционировать совместно с Трехсторонним командованием, созданным в 1996 году для регионального сотрудничества.
Отметим, что Тройная граница Аргентины, Бразилии и Парагвая давно находится в центре внимания разведки США. Возросший интерес к этому региону со стороны Вашингтона эксперты объясняют опасениями, что туда могут переместиться воинствующие группировки с Ближнего Востока. Так, террористические атаки на посольство Израиля и AMIA в Буэнос-Айресе в начале 1990-х годов связывают именно с этим регионом.
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