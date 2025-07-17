Три страны Южной Америки создадут совместную разведывательную базу

Отметим, что Тройная граница Аргентины, Бразилии и Парагвая давно находится в центре внимания разведки США. Возросший интерес к этому региону со стороны Вашингтона эксперты объясняют опасениями, что туда могут переместиться воинствующие группировки с Ближнего Востока. Так, террористические атаки на посольство Израиля и AMIA в Буэнос-Айресе в начале 1990-х годов связывают именно с этим регионом.