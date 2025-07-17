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В Днепре разгорелся сильный пожар после многочисленных взрывов

В городе Днепр на юго-востоке Украины произошли взрывы после прилёта снарядов, сообщает издание "Страна.

В городе Днепр на юго-востоке Украины произошли взрывы после прилёта снарядов, сообщает издание «Страна.ua». По информации СМИ, на месте удара возник пожар.

Согласно данным онлайн-сервиса оповещения населения, в регионе объявлен режим воздушной тревоги.

Ранее днем взрыв прогремел в городе Шостка Сумской области на северо-востоке Украины. Кроме того, в Харькове после ночных обстрелов загорелось административное здание компании, занимающейся разработкой и обслуживанием самолетов и вертолетов.

Также этой ночью мужчина пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ на частный дом в Белгородской области.

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